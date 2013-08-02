У фури з деревиною на трасі зайнялися колеса
01:52, 02 серпня 2013Разное
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У ніч на четвер рятувальникам Малинського району Житомирщини надійшло повідомлення, що 124-му кілометрі траси Київ-Ковель під час руху загорілася вантажівка з 23 тоннами деревноволокнистих плит.
Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДСНС у Житомирській області, коли прибули рятувальники, більше половини вантажу – 12 тонн – вже згоріло. Ще 11 тон вантажу силами двох відділень рятувальників вдалося вберегти від знищення.
Саме авто не постраждало – до прибуття бійців ДСНС водій відчепив причеп із вантажем від фури, чим врятував автомобіль.
Сума збитку та причину пожежі наразі встановлюють фахівці. За попередньою версією, у фури під час руху загорілися колеса. Далі вогонь перекинувся на причеп. Наразі за цим фактом правоохоронцями проводиться перевірка.
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