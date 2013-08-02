У фури з деревиною на трасі зайнялися колеса

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДСНС у Житомирській області, коли прибули рятувальники, більше половини вантажу – 12 тонн – вже згоріло. Ще 11 тон вантажу силами двох відділень рятувальників вдалося вберегти від знищення.

Саме авто не постраждало – до прибуття бійців ДСНС водій відчепив причеп із вантажем від фури, чим врятував автомобіль.

Сума збитку та причину пожежі наразі встановлюють фахівці. За попередньою версією, у фури під час руху загорілися колеса. Далі вогонь перекинувся на причеп. Наразі за цим фактом правоохоронцями проводиться перевірка.