ДАІ попереджає водіїв про небезпеку
09:14, 17 грудня 2007Разное
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Сьогодні зранку по всій Україні – сплеск ДТП
Державтоінспекція поки не наводить статистики, але відзначає, що ДТП цього понеділка у кілька разів більше, ніж зазвичай.
Зокрема, у Києві досі частково заблоковано рух проспектом Перемоги. На мостах через Дніпро сильна ожеледиця ускладнює рух навіть автомобілів із зимовими шинами. І така ситуація практично в усіх регіонах країни. Тож ДАІ попереджає про небезпеку і просить водіїв бути сьогодні особливо уважними.
Синоптики відзначають, що нинішня погода, від нуля до 5 градусів морозу, збережеться щонайменше до вівторка. Тож ожеледиця триматиметься практично на всіх дорогах.
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