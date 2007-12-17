ДАІ попереджає водіїв про небезпеку

Державтоінспекція поки не наводить статистики, але відзначає, що ДТП цього понеділка у кілька разів більше, ніж зазвичай.

Зокрема, у Києві досі частково заблоковано рух проспектом Перемоги. На мостах через Дніпро сильна ожеледиця ускладнює рух навіть автомобілів із зимовими шинами. І така ситуація практично в усіх регіонах країни. Тож ДАІ попереджає про небезпеку і просить водіїв бути сьогодні особливо уважними.

Синоптики відзначають, що нинішня погода, від нуля до 5 градусів морозу, збережеться щонайменше до вівторка. Тож ожеледиця триматиметься практично на всіх дорогах.

ICTV