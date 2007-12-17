У зіткненні «Жигулів» і «Москвича» загинуло четверо людей
10:07, 17 грудня 2007Разное
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По дорозі до лікарні померла дворічна дитина
У Херсонській області на автошляху “Каховка – Армянськ” внаслідок зіткнення автомобілів “ВАЗ 2107” і “Москвич-412” загинуло 4 особи.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації, серед загиблих - 46-річний водій “Москвича”, 46-річний та 20-річний пасажири “ВАЗа”.
По дорозі до лікарні помер двохрічний син одного з загиблих пасажирів “ВАЗа”.
Ведеться розслідування обставин трагедії.
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