У зіткненні «Жигулів» і «Москвича» загинуло четверо людей

У Херсонській області на автошляху “Каховка – Армянськ” внаслідок зіткнення автомобілів “ВАЗ 2107” і “Москвич-412” загинуло 4 особи.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації, серед загиблих - 46-річний водій “Москвича”, 46-річний та 20-річний пасажири “ВАЗа”.

По дорозі до лікарні помер двохрічний син одного з загиблих пасажирів “ВАЗа”.

Ведеться розслідування обставин трагедії.