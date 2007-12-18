У Луганську на будмайданчику вирили бомбу

Вчора о 15.00 у Луганську на будівельному майданчику містечка "Гостра могила" під час проведення земляних робіт було виявлено авіаційну бомбу часів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, місце знахідки взято під охорону, вилучення та знешкодження заплановано на 18 грудня піротехнічною групою аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління МНС в Луганській області.

Всього за добу на території України виявлено 7 боєприпасів, а саме: авіаційну бомбу, 5 артилерійських снарядів та міну часів Великої Вітчизняної війни.