Волинський губернатор - «Справжній друг дітей»

Голову Волинської обласної державної адміністрації Миколу РОМАНЮКА малюки нагородили медаллю «Справжній друг дітей».

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, сьогодні з нагоди Дня Святого Миколая він побував на дитячому святі у Волинському обласному спеціалізованому будинку дитини. Він привіз малечі солодкі подарунки. Господарі ж цього разу вирішили подякувати своїм благодійникам не тільки віршованою виставою з піснями й танками, але й особливою медаллю під назвою "Справжній друг дітей" та пам`ятною фотографією.

Під час зустрічі з педагогами голова ОДА повідомив, що найближчим часом на колегії розглядатиметься питання соціального захисту дітей з особливими потребами.

Волинський обласний спеціалізований будинок дитини заснований 63 роки тому. Нині тут мешкають 44 вихованці віком від одного місяця до 4 років, з них 10 - діти-інваліди.

Свято Миколая відбулося і для дітей, які проживають в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім`ях. В обласному театрі ляльок М.РОМАНЮК символічно засвітив вогні на новорічній ялинці та привітав юних глядачів зі святом. Загалом на цю зустріч було запрошено 280 осіб з числа вихованців, батьків та рідних дітей 10 дитячих будинків сімейного типу та 34 прийомних сімей, які функціонують на даний час в області. Голова облдержадміністрації подякував батькам-вихователям за виконання відповідальної місії і наголосив на тому, що Президент звертає увагу саме на добробут таких сімей. М.РОМАНЮК пообіцяв, що місцева влада також не залишатиме їх без підтримки.

Усім родинам під час святкування було вручено у подарунок набір каструль, а кожна дитина отримала солодощі.

За інформацією ОДА, Президент України Віктор ЮЩЕНКО до Дня Святого Миколая надіслав подарунки для волинських дітей з багатодітних сімей. Теплий одяг, іграшки та солодощі отримають маленькі волиняни віком від 6 до 16 років з родин, де виховуються вісім та більше дітей.