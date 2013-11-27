Канадський вояж Рибака

В української діаспори в Канаді, котра чи то виходить на свої маленькі «євромайдани», чи просто підтримує ідею про підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом, питання просте по суті, але складне для отримання відповіді: «Що мало статися такого,щоб в лічені дні, а, може, й години, Україну рішенням уряду розвернуло на 180 градусів і повело по наших розбитих дорогах на не менш полатані шляхи Росії?»…

Спікер українського парламенту Володимир Рибак під час зустрічі з керівництвом Конгресу українців Канади запевнив, що Україна не відступається від євроінтеграційного курсу. І питання тільки в часі підписання угоди.

Однак, це роки, десятиріччя?.. Президент Конгресу Павло Грод, розповідаючи журналістам про цю зустріч з українським спікером, зазначив, що «зараз найголовніше питання в українській громаді Канади – питання підписання угоди між Україною та ЄС». Він каже: «Ми чуємо від Президента України, що Україна вступає у європейську спільноту, але ми по діях парламенту і Кабінету Міністрів бачимо, що вони дійсно якусь гру грають». До речі, під час розмови членів української делегації і журналістів з українцями Канади відчувалося, що їм нерідко хочеться вірити,що глава держави поза цієї грою, а просто «бояри розгулялися».

Були на зустрічах розмови і про тиск Росії на Україну, і про заготовки до президентських виборів 2015 року, зокрема, гру на настроях електорату, і про бажання ряду бізнесменів зберегти своє місце під сонцем з прибутками в кишені. Грод сказав, що під час зустрічі зазначив Рибакові – добре, що спікер парламенту України приїхав до Канади, але при цьому додав – «ми дуже раді Вас приймати в Канаді, і дуже б хотіли, щоб ви тут були, але, можливо, не в такому моменті критичному, як сьогодні». При цьому посол України в Канаді Вадим Пристайко, котрий був присутній при розмові, пожартував, звертаючись до Грода: «22 роки я чекаю, а він знову не задоволений».

Тут справа в тому, що жоден голова Верховної Ради України за час незалежності України не відвідував Канаду з офіційним візитом. 2011-го мав відбутись візит тодішнього голови парламенту України Володимира Литвина, але його скасували, бо напередодні був розпущений парламент Канади, у країні призначили дострокові вибори, і в такій ситуації їхати на перемовини було недоцільно.

…Рибак під час зустрічей з різними високопосадовцями Канади, в тому числі з генерал-губернатором Канади Девідом Джонстоном, говорив про необхідність введення спрощеного візового режиму для українців, оскільки це дасть можливість простим людям подивитися світ і оцінити рівень життя в тих країнах, котрі живуть за найкращими світовими стандартами. Під час зустрічі з Міністром з питань імміграції та громадянства Канади Крісом Александером Рибак пішов ще далі, зазначивши: «Змушений визнати, що відсутність прогресу у зустрічних кроках канадської сторони щодо візового режиму з Україною і високий рівень відмов нашим співвітчизникам в оформленні канадських віз спонукає деяких українських парламентаріїв говорити про вжиття відповідних заходів, а саме – відновлення візового режиму для громадян Канади».

Тут з Рибаком важко було не погодитись – навіть посол України в Канаді повідомив, що 15% українських громадян отримують відмову від канадського уряду щодо надання віз для приїзду в країну, тобто, йдеться про кожну 8 людину, котра має бажання відвідати Канаду. «Українці не є джерелом небезпечної міграції, щоб загрожувати безпеці чи чомусь в Канаді. Більше того, я впевнений,що українська громада Канади хотіла б мати так звану свіжу кров від людей, які нещодавно приїхали з України, які стають частиною громади», - сказав посол.

Україна ще в 2005 році відмінила візи для канадців, але, хоч пройшло 8 років, жодних послаблень від канадців для українців у візовому питанні зроблено не було. Пристайко навіть сказав журналістам: «Якщо кроку на зустріч не буде зроблено Канадою, то я маю право, як посол, порушити питання про відновлення візового режиму для громадян Канади».

До речі, члени української офіційної делегації отримали візи на відвідання Канади на період з 1 листопада 2013 року до 1 травня 2014 року, але ця віза була одноразовою і в паспорті на виїзді з країни сумлінно перекреслена – для того, щоб нею не можна було скористатися вдруге.

Під час переговорів Канаді також піднімалась тема щодо можливості відновлення переговорів про підписання угоди між Україною та Канадою про зону вільної торгівлі. У 2010 році такі перемовини почалися, і за два роки було проведено 6 раундів, а сьомий мав стати завершальним для узгодження позицій. Та вже в червні 2013-го переговори були призупинені за ініціативою канадської сторони. Тоді з боку офіційних кіл Канади не прозвучало чітких аргументів, чому так відбувається, але експерти пов’язували це тим з тим, що Україна планує переглянути деякі тарифи в рамках Світової організації торгівлі. Рибак під час візиту висловив сподівання на відновлення двосторонніх переговорів з вільної торгівлі і навіть запевнив, що наміри України переглянути деякі свої тарифні зобов’язання в СОТ не спрямовані на обмеження доступу канадських товарів на український ринок.

І наостанок. Запам’яталася розмова з діаспорою – українські канадці поцікавилися: чи справді нинішня влада України вірить, що Росія виконає все те, що пообіцяла, тільки аби Україна не підписала в листопаді угоду про асоціацію з ЄС?..