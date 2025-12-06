Наслідки стратегічної недооцінки та недостатньої підготовки Європи стають очевидними, і континенту доведеться вирішувати, попереджають аналітики.

Європейські лідери стикаються з найскладнішим моментом у спробі зберегти трансатлантичний союз, після того як Білий дім опублікував 33-сторінкову Стратегію національної безпеки, підписану президентом Дональдом Трампом.

Як пише Bloomberg, документ попереджає, що Європа ризикує "бути знищеною", якщо не змінить політику та підходи до безпеки.

Для лідерів ЄС, таких як британський прем’єр Кір Стармер, французький президент Еммануель Макрон та німецький політик Фрідріх Мерц, послання Білого дому стало сигналом тривоги: воно пролунало в критичний момент, коли війна Росії в Україні може перейти у вирішальну фазу.

Відео дня

Європейські дипломати висловлюють занепокоєння через спроби США укласти угоду з Росією, яка потенційно може підірвати позицію Заходу і змусити Європу діяти самостійно. Розкриття інформації про те, що посланець США Стів Віткофф радив Кремлю, як подати план Трампу щодо України, ще більше підірвало довіру континенту до адміністрації США.

Водночас США в стратегії заявили, що європейські чиновники мають "нереалістичні очікування" щодо війни та страждають від "браку самовпевненості" у стосунках із Росією. Це особливо загострює ситуацію для Великої Британії, яка намагається залишатися надійним союзником США та підтримувати військову й фінансову допомогу Україні.

Європейські дипломати повідомляють, що спілкування з американською та українською сторонами останнім часом не було легким. Лідери країн Європи намагаються уникнути розколу з США, але готуються до сценарію, у якому Трамп може піти від участі у конфлікті або змінити свої пріоритети, залишивши Європу сам на сам із викликами безпеки. Основними ризиками є припинення військової допомоги та обмеження доступу до розвідувальних даних, що може послабити оборонні можливості Києва.

"Залишається ризик того, що США відійдуть від усієї цієї проблеми та залишать європейцям вирішувати її питання", – сказав Джон Форман, колишній британський аташе з питань оборони в Москві та Києві. "Заяви про те, що вони стоятимуть "пліч-о-пліч стільки, скільки потрібно", не є стратегією... Європі доведеться вирішити, чи може вона дозволити собі продовжувати підтримувати Україну військово та фінансово".

Західноєвропейські чиновники попереджають, що наслідки стратегічної недооцінки та недостатньої підготовки Європи стають очевидними, і континенту доведеться вирішувати, чи зможе він підтримувати Україну без надійної підтримки США.

Агентство пише, що головна мета континенту — уникнути ситуації, коли "США змусять розбитого Зеленський вивести війська з українського Донбасу та погодитися на угоду без будь-яких серйозних гарантій безпеки з боку Америки". Європейські чиновники кажуть, що це не буде справедливим миром і лише заохочуватиме майбутню ширшу війну з Росією. Делегації з континенту вирушать до США найближчими днями, щоб обговорити стан переговорів.

"Європа звикла до американської захисної ковдри, роками недофінансовувалася, ігнорувала попереджувальні ознаки роз'єднання та не була належно підготовлена", – сказав Форман. "Наслідки цієї стратегічної помилки тепер очевидні".

Нова стратегія США шокувала Європу

Як повідомляв УНІАН,аАдміністрація президента США Дональда Трампа заявила в п'ятницю, 5 грудня, що Європа стикається з "суворою перспективою зникнення цивілізації". Тому США пообіцяли підтримувати однодумні "патріотичні" партії по всьому континенту, щоб запобігти майбутньому, в якому "деякі члени НАТО стануть переважно неєвропейськими".

В стратегії національної безпеки США вказується, що Америка повинна "культивувати опір" по всій Європі, підтримуючи політичні партії, які борються проти міграції та просувають націоналізм.

Примітно, що в документі Європейський Союз та інші "транснаціональні органи" звинувачуються в підриві свободи та суверенітету, цензуруванні свободи слова та порушенні основних принципів демократії, щоб придушити політичну опозицію.

Згодом західні ЗМІ писали, що США і Європа посварилися через нову стратегію безпеки. Викладений документ США викликав гостру реакцію в усій Європі.

Вас також можуть зацікавити новини: