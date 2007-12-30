”Спілка водіїв” взяла під захист автобуси, переобладнані з вантажних машин

Автоперевізники Рівненщини вимагають від Президента України та прем’єр-міністра скасувати відомчу заборону щодо перевезення пасажирів переобладнаними транспортними засобами.

Як повідомили УНІАН у громадській обласній організації «Спілка водіїв», про це йдеться у листі на адресу керівників держави та Міністерства внутрішніх справ, Мінтрансзв’язку та Генеральної прокуратури України, прийнятому на загальних зборах перевізників області. З цього приводу вони також провели акцію протесту на центральному майдані обласного центру.

Безпосереднім приводом для невдоволення перевізників стало те, що Головна автотранспортна інспекція України та ДАІ розпочали процедуру заборони перевезень пасажирів переобладнаними автобусами. Зокрема, багато автобусів було заборонено використовувати для перевезення пасажирів у київському напрямку, з яких автоінспектори знімали номерні знаки, а водіїв штрафували.

Автоперевізники наголошують, що у випадку, якщо протягом найближчих 30 днів Кабінет міністрів не скасує постанову про заборону використання автобусів, переобладнаних з вантажних транспортних засобів, їхні колеги з усієї України проводитимуть акції громадської непокори. Зокрема, вони просять скасувати спільний наказ МВС та Міністерства транспорту та зв`язку України «Про Основні вимоги щодо забезпечення безпеки перевезень при здійсненні нерегулярних пасажирських перевезень та порядок узгодження їх виконання», виключити пункт 32 із постанови Кабінету Міністрів № 1184 «Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту», розробити загальнодержавну програму розвитку і вдосконалення автомобільного транспорту, в якій визначити класи автобусів і терміни їхнього використання для перевезення пасажирів, залучивши до цього процесу представників громадських організацій та професійних спілок.

На думку голови правління громадської організації «Спілка водіїв» Сергія ОВЧИННИКОВА, рішення влади щодо заборони використання для перевезення пасажирів автобусів, переобладнаних з вантажних транспортних засобів, є поспішним і вкрай радикальним. Адже на сьогодні в Україні близько 80% пасажирського транспорту є переобладнаними з вантажного, тому, як вважає голова громадської організації, ця постанова може паралізувати ситуацію з пасажирськими перевезеннями по всій державі.

Як стало відомо, 29 грудня прокуратура області відкликала приписи, які раніше надіслала на адресу начальників територіального управління Головавтотрансінспекції та відділення ДАІ УМВС України в області про усунення порушень вимог законодавства про автомобільний транспорт, внесені за результатами проведених перевірок автомобільного транспорту загального користування. Зазначеними приписами вимагалося забезпечити виконання Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 року шляхом заборони експлуатації переобладнаних транспортних засобів.

Як пояснили у прес-службі прокуратури області, це зроблено у зв’язку із надходженням до прокуратури області численних звернень перевізників та жителів області.