Рятувальники зняли з мілини “Сільвера”
11:55, 04 січня 2008Разное
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Загрози судноплавству немає
Сьогодні, о 04.30, із залученням морських буксирів “Іван Красносельський”, “Бора” та “ЛК-57” рятувальники зняли з мілини теплохід “Сільвер” (прапор Камбоджа), котре потрапило в надзвичайну ситуацію 3 січня о 21.30 у Керченській протоці.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, суховантаж “Сільвер” доставлений до Керченського морського торговельного порту. Ситуація перебуває під контролем Морського координаційного аварійно-рятувального центру МНС. Загрози судноплавству та забруднення навколишнього середовища немає.
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