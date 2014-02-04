Зустріч з представниками столичного бізнесу на тему "Актуальні питання ведення бізнесу"
12:17, 04 лютого 2014Разное
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АНОНС!
До уваги журналістів!
05 лютого 2014 року о 11:00 годині за участю начальника Головного управління Міндоходів у м. Києві Ірини Носачової, начальника Київської міжрегіональної митниці Геннадія Романенка, Першого заступника начальника Головного управління – начальника слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у м. Києві Ігоря Усика відбудеться зустріч з представниками столичного бізнесу на тему "Актуальні питання ведення бізнесу".
Місце проведення: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, ГУ Міндоходів у м. Києві, 11 поверх, конфенренц-зала.
Акредитація журналістів за тел: (067) 236-41-16, 461-77-30
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