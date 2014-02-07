Лауреати програми «Людина Року-2013» в номінації "Фінансист року"

Дмитро ГРАБОВЕЦЬКИЙ

Голова Правління Банку , Член Правління

Відзначений грамотами Національного банку України , Ради міністрів Автономної Республіки Крим , Представництва Президента України в АРК, Асоціацією українських банків, Українським кредитно-банківським союзом. Заслужений економіст АР Крим , член наглядової ради « Український кредитно-банківський союз» , член президентської ради асоціації « Кримський банківський союз».

Досягнення за 2013:

City Commerce Bank увійшов до складу III групи банків України за розміром активів і зайняв 47 місце серед 180 банків України .

Ваш життєвий девіз: Повага. Моральність. Совість. Подяка. Чесність. Дружба. Інвестиції в знання , дають найвищі дивіденди. Спочатку все обміркуй, а потім все виконай.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві?: У дитинстві мріяв стати військовим льотчиком.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась?: Намагаюся всі свої мрії втілювати в реальність.

Бути сьогодні успішним - це ... досягати поставлених цілей.

Ваш улюблений афоризм?: Мріяти про нездійсненне, домагатися - неможливого, осягати - невідоме .

Якщо щастя не в грошах , то в чому?: Гроші не гарантують щастя, але гарантують матеріальну свободу. Щастя ніколи не вимірювалося грошима. Щастя - це стан душі, життя в гармонії з самим собою і близькими людьми.

Продовжіть фразу «Дайте мені точку опори і я ...» зроблю неможливе можливим.

Кому в цьому житті Ви заздрите?: Заздрість - це негативне почуття , яке я вважаю пороком. Ніколи нікому не заздрю​​.

Яка риса характеру - Ваш головний недолік?: Бажання встигнути все.

Яке блюдо здатне підняти Вам настрій ?: Картина маслом на хлібі.

Чи є у Вас улюблена книга?: Все залежить від настрою, стану і обстановки, роль яку виконуватиме книга. Наприклад, у виборі професії мене надихнув Теодор Драйзер своєю книгою "Фінансист".

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником ?: З Григорієм Олександровичем Потьомкіним .

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою?: Помилок не робить тільки той , хто нічого не робить.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок?: Спорт і подорожі, технологічні новинки.

Який рінгтон стоїть на Вашому мобільному телефоні?: Класичний рінгтон Iphone .

Сергій МАМЕДОВ

Голова Правління АБ «Укргазбанк»

Досягнення в 2013 році: Результати роботи Укргазбанку», посилення значення Незалежної асоціації банків України (НАБУ) в професійних колах, перший етап реалізації проекту «Фонд добрих справ».

Ваш життєвий девіз: Сила – у відкритості.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві?: Льотчиком.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась?: Навколосвітня подорож.

Бути сьогодні успішним – це…Бути потрібним, запитаним.

Ваш улюблений афоризм?: Їх багато. Один з них: «Мистецтво управління полягає в тому, щоб не дозволити людям постаріти на своїй посаді» (Наполеон)

Якщо щастя не в грошах, то в чому?: Щастя не в грошах, оскільки за гроші щастя не купиш. Ціни вже не ті.

Продовжіть фразу «Дайте мені точку опори і я...»: І я на неї обіпруся.

Кому в цьому житті Ви заздрите?: Нікому. Я або радію за людей, або засмучуюся разом з ними.

Яка риса характеру – Ваш головний недолік?: У мене їх немає. Хіба що скромність.

Яка страва здатна покращити вам настрій?: Смачна і довгоочікувана.

Чи є у Вас улюблена книга?: Таких багато, і всі – з красивими картинками.

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником?: З тим, з ким зустрівся б у житті.

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою?:

Думаю, що головне досягнення ще попереду, але сподіваюся, що головні помилки вже позаду.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок?: Подорожі.

Який рінгтон стоїть на Вашому мобільному телефоні?: Чиж и Ко «Ехал всю ночь».

Євгенія ЧЕМЕРИС

Голова правління ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

Досягнення в 2013 році: У професійній – це, без сумніву, успіх Креді Агріколь Банку, який у 2013 підтвердив свою репутацію одного з найстабільніших і найнадійніших банків України та додав до цього титул одного з найефективніших закордонних банків Групи Credit Agricole. В результаті цих успіхів у грудні 2013 року французька Асоціація підтримки національної промисловості (SEIN), яка була заснована ще Наполеоном Бонапартом у 1801 році, нагородила мене Золотою медаллю на церемонії в історичному залі «Люмьєр» у Парижі. Креді Агріколь Банк був єдиним представником України серед 45 лауреатів із країн СНД.

Ваш життєвий девіз: Говорити правду, але не «вбивати» цією правдою (хоча іноді дуже кортить!). Підтримувати молодих і розумних, бо від них залежить благополуччя всіх. Зберігати спокій у будь-яких ситуаціях і шукати вихід, бо його не може не бути. А девіз – «бути, а не вдавати, що ти є». Бо більш за все не терплю, коли людина «надуває щоки» і видає себе за «великого спеціаліста», а насправді є просто бульбашкою.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві?: Журналістом і мандрівником.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась?:Так, подорож навколо світу.

Бути сьогодні успішним – це… Займатися тією справою, яка приносить тобі моральне задоволення, а твоїй родині – матеріальне.

Ваш улюблений афоризм?: Немає проблем, які не можна вирішити – є рішення, які неприємно приймати.

Якщо щастя не в грошах, то в чому?: Щастя – це коли ти можеш дати близьким людям те, що вони від тебе очікують. А грошей, як відомо, повинно бути стільки, щоб не ламати голову в пошуках відповіді на одне з двох запитань: де їх взяти або що з ними робити?

Продовжіть фразу «Дайте мені точку опори і я...» зроблю Україну найкращим місцем на Землі.

Кому в цьому житті Ви заздрите?: «Чорною заздрістю» взагалі не хворію, а по-доброму заздрю тим, хто має достатньо вільного часу для творчої роботи.

Яка риса характеру – Ваш головний недолік?: Як кожен екстраверт, я реагую і дію швидше, ніж того потребує ситуація.

Яка страва здатна покращити вам настрій?: «Жива кухня» в ресторані «Теракота».

Чи є у Вас улюблена книга?: Я багато читаю і є багато книг абсолютно різних жанрів, які мене вразили. Але улюбленою можна назвати книгу, яку ти перечитуєш. А я не маю на це часу: «ковтаю» одну книгу і беруся за іншу. У світі стільки цікавого написано...

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником? : З Альбертом Ейнштейном: мені завжди подобається суміш розуму і дотепності.

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою?:

Найголовніше досягнення – це мої діти: їх троє, вони всі різні за професією і характером, але всі чудові. Мені з ними цікаво. Найбільша помилка – із-за постійної занятості не приділяла достатньо уваги вивченню іноземних мов, крім англійської. Працювати 20 років у французькому банку і не вивчити французьку мову на рівні, достатньому для вільного спілкування – це ганьба! Визнаю...

Яке заняття для Вас - найкращий відпочинок?: Подорожі, туризм.

Який рінгтон стоїть на Вашому мобільному телефоні?: Це чудова французька мелодія «Монтелімар», яка є корпоративним рінгтоном нашого банку. Всім подобається!