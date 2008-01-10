З новорічних ялинок можна робити добрива

У Запоріжжі працівники комунальних служб робитимуть з новорічних ялинок добрива і безплатно роздаватимуть дачникам.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Запорізької мерії, "міська влада знайшла раціональне застосування ялинковим відходам: з 14 січня по черзі в кожному районі міста працюватиме дробильна машина, яка перетворює ялинки на добрива".

Одержати таке ялинкове добриво дачники і городники зможуть, за інформацією прес-служби мерії, безплатно.

"Таке господарське ставлення до ялинок дозволяє міській владі економити на вивозі і похованні сміття," – пояснює прес-служба.