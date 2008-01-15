Назва бензину не гарантує якості
09:55, 15 січня 2008Разное
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Головний показник – паспорт
"Євро-5", "Євро-преміум", просто "Євро" чи український "Супер-стандарт" - вітчизняні автозаправки майорять пропозиціями бензинів на будь-який смак. Питання лише в тому, наскільки якісні усі ці пропозиції.
Видання “Автоцентр” з’ясувало, що назва бензину ні про що не говорить. Головний показник якості – бензиновий паспорт, в якому розписані усі складові та властивості пального. Позначки ж “преміум", "супер" й навіть "євро” – не є показниками добротного пального.
Бензини з позначкою "євро" випускають за різними стандартами якості. За однією назвою, без оцінки показників бензину та паспорту якості, важко визначити його властивості.
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