Назва бензину не гарантує якості

"Євро-5", "Євро-преміум", просто "Євро" чи український "Супер-стандарт" - вітчизняні автозаправки майорять пропозиціями бензинів на будь-який смак. Питання лише в тому, наскільки якісні усі ці пропозиції.

Видання “Автоцентр” з’ясувало, що назва бензину ні про що не говорить. Головний показник якості – бензиновий паспорт, в якому розписані усі складові та властивості пального. Позначки ж “преміум", "супер" й навіть "євро” – не є показниками добротного пального.

Бензини з позначкою "євро" випускають за різними стандартами якості. За однією назвою, без оцінки показників бензину та паспорту якості, важко визначити його властивості.

ICTV