У зіткненні ВАЗа і Шкоди загинули четверо людей

Вчора поблизу с. Дмитрівка Луганської області сталося зіткнення двох легкових автомобілів "ВАЗ-21112" та "Шкода-Фабія".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 4 осіб загинуло та 3 постраждали.

Причина ДТП встановлюється. За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Луганській області.

***Всього за минулу добу на території України зареєстровано 113 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 15 осіб та 151 - травмовано.