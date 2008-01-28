У зіткненні ВАЗа і Шкоди загинули четверо людей
09:23, 28 січня 2008Разное
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Причина ДТП встановлюється
Вчора поблизу с. Дмитрівка Луганської області сталося зіткнення двох легкових автомобілів "ВАЗ-21112" та "Шкода-Фабія".
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 4 осіб загинуло та 3 постраждали.
Причина ДТП встановлюється. За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Луганській області.
***Всього за минулу добу на території України зареєстровано 113 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 15 осіб та 151 - травмовано.
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