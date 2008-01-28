Родичі Боббі Фішера не можуть поділити спадщину

Родичі Боббі Фішера, який помер 17 січня на 65-му році життя, не можуть поділити спадщину екс-чемпіона світу з шахів, яка становить, за деякими оцінками, два мільйони доларів, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на британську газету Guardian.

Фішер був похований 22 січня за католицьким обрядом на кладовищі за 50 кілометрів від столиці Ісландії Рейк`явіка. Причиною смерті великого шахіста стала ниркова недостатність. Вважається, що Фішер не залишив заповіту.

Газета Visir, що виходить в Рейк`явіку, повідомила минулого тижня, що спадщина Фішера, яка оцінюється в 140 мільйонів ісландських крон (більше 2 мільйонів доларів), перейде його вдові Мійоко Ватай.

"Було підтверджено, що Ватай - дружина Фішера, а не його подруга, як неодноразово стверджувалося", - йдеться в статті.

Проте близький родич Боббі Фішера, Рассел Тарг, доручив юристам з`ясувати, чи можуть два його (Тарга) сина претендувати на спадок.

Нез`ясованою залишається ситуація і з семирічною дочкою Фішера, яка теж може стати спадкоємицею. За інформацією ЗМІ, дівчинка народилася, коли шахіст жив на Філіппінах. Повідомлялося, що мати дівчинки - місцева мешканка.

Адвокат, що представляє інтереси Мійоко Ватай, заявив 27 січня, що він одержав з Японії свідоцтво про шлюб його клієнтки з Боббі Фішером. "Це копія, і зараз я чекаю на оригінал", - повідомив він.

Але сам Фішер завжди заперечував, що вони з Мійоко Ватай одружені. У радіоінтерв`ю в Москві в 2005 році Фішер заявив, що ніколи не перебував з нею в законному шлюбі. "Ми просто добрі друзі", - сказав тоді шахіст.