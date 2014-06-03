4 червня (середа) 2014 року в 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ. НОВА ЕРА»

Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна

Питання, винесені на обговорення:

Які відносини з Росією потрібні Україні? Чого домагається Росія?

Чи стане обрання нового Президента України передумовою до нормалізації відносин з Росією?

Яким чином Україна повинна будувати економічні відносини з Росією в нових умовах?

Газовий контракт як політичний і військовий фактор: чи можливе відділення енергетичного співробітництва від політики?

Учасники круглого столу:

ВАЛЕРІЙ ГЕЄЦЬ, директор Інституту економіки і прогнозування НАНУ, член ради НБУ;

ОЛЕГ РИБАЧУК, віце-прем'єр-міністр України з питань європейської інтеграції в 2005 р.

Леонід КОЗАЧЕНКО, голова ради підприємців при Кабміні України

Юрій КОРОЛЬЧУК, член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій

ВІКТОР НЕБОЖЕНКО, політолог, директор соціологічної служби "Український барометр".

Модератор круглого столу - ВОЛОДИМИР ЗАСТАВА, експерт Інституту Горшеніна.

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62

Згадка в новинах про даному заході про організатора дискусії - Інституті Горшеніна - обов'язково.

АДРЕСА ІНСТИТУТУ ГОРШЕНІНА: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка)