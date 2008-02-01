У Києві іномарка впала у Дніпро (фото)

Сьогодні вночі у Києві водій автомобіля БМВ, не впоравшись з керуванням та пробивши огорожу Набережного шосе, впав у Дніпро.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків УМВС України у Києві, інцидент стався близько 1.30. За попередніми даними, водій автомобіля БМВ-540 не впорався з керуванням та зіштовхнувся з автомобілем «Міцубіши-Ланcер», після чого, пробивши огорожу набережної, машина впала в Дніпро.

У водія «постраждалого» автомобіля співробітники швидкої допомоги виявили закриту черепно-мозкову травму, однак від госпіталізації він відмовився.

Фото Магнолії ТВ