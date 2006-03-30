Для Ющенка поганий будь-який варіант

Президент зараз у кепській ситуації. Для нього однаково згубним є блокування “Нашої України” як з БЮТ, так і з Партією регіонів. Можливо, тому він зберігає спокій і чорнильницями не кидається (як це робив би Кучма), бо втрачати йому нічого.

Єднання “Нашої України” з Блоком Юлії Тимошенко означає гуртування демократичних сил навколо Юлії Тимошенко, призначення її прем’єр-міністром з подальшим обранням на посаду Президента у 2009 році.

Блокування з “Регіонами” означає скандальний вихід кількох “нашоукраїнців” із фракції (з позбавленням депутатського мандата), формування потужної опозиції навколо Юлії Тимошенко з тим самим подальшим обранням її на посаду Президента у 2009 році.

Але із супротивниками краще дружити. Тому Ющенко обирає перший варіант. Цим він обмежить нападки лідерки БЮТ, адже в разі отримання прем’єрського портфеля за все, що діятиметься в країні їй доведеться лаяти саму себе (і, звичайно, олігархів, які все блокують, саботують і псують).

А ще, може, вдасться спалити її – в очах виборців - на якихось неминучих промахах.

Тож варіант “Наша Україна” + БЮТ для демократії і Президента все ж таки кращий. Хоч і незначно.

Ілона Вишинська, м. Київ