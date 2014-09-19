24 вересня 2014 року відбудеться День атомної енергетики в рамках ХІІ Міжнародного форуму «Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє». Під час заходу пройдуть дві панельні дискусії, круглий стіл від Асоціації «Український ядерний форум», а також наукове шоу електричних експериментів «Тесла-шоу».

У заході візьмуть участь заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Вадим Улида, президент ДП НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський та перший заступник голови Державної інспекції ядерного регулювання України – головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Михайло Гашев.

В першій панельній дискусії «Стратегія та пріоритети розвитку атомної галузі в Україні» з докладами виступлять генеральний інспектор – директор з безпеки ДП НАЕК «Енергоатом» Данко Білей, генеральний директор ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» Олександр Сорокін, генеральний директор ВП «Атомпроектінжиніринг» ДП НАЕК «Енергоатом» Олександр Рибчук, начальник ВП «Науково-технічний центр» ДП НАЕК «Енергоатом» Олег Годун та заступник директора з продовження експлуатації ДП «НАЕК «Енергоатом» Сергій Тараканов.

У круглому столі Асоціації «УЯФ» на тему: «Ядерно-промисловий комплекс – запорука енергетичної безпеки» виступатимуть генеральний директор Асоціації «УЯФ» Микола Кухарчук, директор з інституційних питань Європейського атомного форуму Річард Івенс та директор з інституційного розвитку Асоціації «УЯФ» Олексій Ананенко.

У панельній дискусії «Інвестиції та інновації. Міжнародний досвід для України» виступлять з докладами президент компанії Westinghouse у країнах Європи, Близького Сходу та Африки Ів Браше, віце-президент з ділового розвитку інституту ядерних досліджень Ржеж (Чехія) Їржи Ждярек та радник директора регіонального центру ВАО АЕС Костянтин Озеров.

В програмі Дня атомної енергетики – доповіді на теми: стратегія розвитку атомної енергетики України та ДП НАЕК «Енергоатом», проблеми і перспективи розвитку урановидобувної галузі України, будівництво ЦСВЯП як складова енергетичної безпеки, нові енергоблоки: критерії вибору технології, вклад європейської атомної галузі в енергобезпеку ЄС, вітчизняний атомно-промисловий комплекс і енергобезпека країни: реалії сьогодення та потенціал розвитку, диверсификація технологій – досвід Westinghouse та інші.

День атомної енергетики розпочнеться 24 вересня о 10-00 за адресою: м.Київ, Міжнародний виставковий центр, Броварський проспект, 15.

Довідка. Міжнародний форум «Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє» ‒ це ключовий професійний захід, що покликаний служити вирішенню практичних завдань з модернізації та розвитку паливно-енергетичного комплексу, процесам реалізації інноваційно-інвестиційних проектів, зростанню ділової активності в енергетичному секторі, розвитку міжгалузевої та виробничої кооперації, консолідації професійних учасників ринку. В 2014 році форум відбудеться вже дванадцятий раз і буде проходити 23-25 вересня.

Організаторами форуму виступають Міністерство енергетики та вугільної промисловості України та Міжнародний виставковий центр. Форум проходить під патронатом Кабінету Міністрів України та Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.