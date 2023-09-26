Поставки були продані Glencore компанією Haldivor Energy з ОАЕ, і призначалися для заводу в північній Італії.

У липні 2023 року світовий трейдер Glencore доставив тисячі тонн російської міді через Туреччину до Італії.

Як повідомляє Financial Times з посиланням на митні документи, трейдер придбав не менше 5000 тонн мідного листа виробництва російської Уральської гірничо-металургійної компанії (УГМК), який був експортований через Туреччину в італійський порт Ліворно.

Як йдеться в матеріалі, поставки були продані Glencore компанією Haldivor Energy з ОАЕ, і призначалися для заводу катанки Карло Коломбо в Північній Італії.

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У Glencore заявили, що угода була заключною частиною контракту, який був укладений до вторгнення РФ в Україну.

"Туреччина є перевалочним пунктом для російського цинку, міді і, меншою мірою, алюмінію", — йдеться в матеріалі.

Як зазначає видання, загальні санкції на торгівлю російськими металами введені не були. Однак, обмеження були накладені на деяких олігархів та виробників. Зокрема, під санкції потрапили керівники УГМК, але не саме підприємство.

Як йдеться в матеріалі, немає ніяких підтверджень, що Glencore порушила санкції, проте ці угоди підкреслюють залежність Європи від Росії в питаннях поставок найважливіших товарів, а також зростаючу роль Туреччини як перевалочного вузла.

У той же час США ввели більш широкі санкції щодо УГМК в липні цього року — вже після того як були укладені останні угоди Glencore з другим за величиною виробником міді в Росії.

Поставки металів з Росії

У жовтні 2022 року лондонська біржа металів заблокувала поставки з Росії. Повідомлялося, що будуть обмежені нові поставки міді та цинку від російської Уральської гірничо-металургійної компанії.

Обмеження були пов'язані з санкціями, які 26 вересня 2022 року ввела Велика Британія проти російського мільярдера, екс-президента УГМК Іскандера Махмудова.

УГМК - перший в РФ виробник міді. УГМК у березні 2022 року заявила, що Махмудов більше не є контролюючим бенефіціаром і залишив Раду директорів, але не повідомила подальші подробиці.

У травні 2023 року Британія заявила про те, що заборонить російські алмази, мідь, алюміній та нікель. Великобританія також заявила про введення санкцій ще щодо 86 осіб та компаній з путінського військово-промислового комплексу.

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