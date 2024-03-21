Шановні представники ЗМІ!
Запрошуємо вас на забіг Десятка Незламності. Київ 2024, який відбудеться 24 березня на територіїЕкспоцентру "ВДНГ" у Києві.
Десятка Незламності. Київ 2024 буде першим етапом Бігової Ліги 2024 від Run Ukraine. Захід проходитиме у двох форматах: офлайн та онлайн. Офлайн-учасники зустрінуться у Києві, аби подолати на вибір дистанції у 10 км, 5 км чи 1,6 км.
В рамках заходу відбудеться окремий забіг військових, які проходять складку реабілітацію у центрі Next Step, а також забіги діючих військових "Герої нації" та дитячі забіги.
Десятка Незламності. Київ 2024 матиме важливу благодійну складову. Цьогоріч ми збиратимемо на FPV-дрони з камерами нічного бачення 10 дюймів для 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. Це потужний та ефективний інструмент для виконання бойових завдань в нічний час в різних умовах. 50% від прибутку із забігу ми передамо на покупку дронів.
Запрошуємо журналістів та фотографів долучитися до події.
Програма заходу:
- 24 березня (неділя) – м. Київ, Експоцентр "ВДНГ", Урбан Парк (пр–кт. Академіка Глушкова, 1)
- 08:00 – Старт на дистанції "Десятка Незламності. Київ | Швидкий старт | 10 км"
- 08:40 – Старт на дистанції "Десятка Незламності. Київ | Зроби Next Step"
- 08:50 – Відкриття стартового коридору на дистанції "Десятка Незламності. Київ | 10
- 09:00 – Старт на дистанції "Десятка Незламності. Київ | 10 км", "Десятка Незламності. Київ | Герої нації 10 км"
- 10:00 – Нагородження абсолютних переможців на дистанції "Десятка Незламності. Київ | 10 км"
- 10:30 – Старт на дистанції "Десятка Незламності. Київ | 5 км", "Десятка Незламності. Київ | Скандинавська ходьба 5 км"
- 11:00 – Нагородження абсолютних переможців на дистанції "Десятка Незламності. Київ | 5 км", "Десятка Незламності. Київ | Скандинавська ходьба 5 км"
- 11:20 – Відкриття стартового коридору на дистанції "Десятка Незламності. Київ | 1.6 км"
- 11:25 – Старт на дистанції "Десятка Незламності. Київ | 1.6 км"
- 11:50 – Старт на дистанції – Дитячий забіг 1000 м (дівчата)
- 12:00 – Старт на дистанції – Дитячий забіг 1000 м (хлопці)
- 12:10 – Старт на дистанції – Дитячий забіг 500 м (дівчата)
- 12:20 – Старт на дистанції – Дитячий забіг 500 м (хлопці)
- 12:35 – Старт на дистанції – Дитячий забіг 300 м (дівчата – БЕЗ БАТЬКІВ)
- 12:45 – Старт на дистанції – Дитячий забіг 300 м (хлопці – БЕЗ БАТЬКІВ)
- 12:55 – Старт на дистанції – Дитячий забіг 300 м. Загальний старт З БАТЬКАМИ
- 13:00 – Нагородження переможців Дитячих забігів
Деталі на сайті:
https://kyiv10km.runukraine.org
Звертаємо Вашу увагу, що акредитація на захід обов’язкова. Доступ у зону старту/фінішу, на трасу, у спортивне містечко та медіа-зону буде здійснюватися виключно за акредитаційними посвідченнями.
Для акредитації на захід необхідно заповнити акредитаційну форму:
https://forms.gle/BprgSmhtF1dZ6Hed6
Заповнення форми не є автоматичною акредитацією на захід.
Підтвердження акредитації буде надіслано напередодні події на електронну скриньку.
Отримання акредитаційних посвідчень відбуватиметься у день старту, 24 березня з 7:30 до 9:30 у пресзоні (Зона гостинності).
За додатковою інформацією звертайтеся:
Вікторія Веремієнко
тел.: 067 995 2767
email: veremiienko@runukraine.org