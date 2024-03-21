Шановні представники ЗМІ!

Запрошуємо вас на забіг Десятка Незламності. Київ 2024, який відбудеться 24 березня на територіїЕкспоцентру "ВДНГ" у Києві.

Десятка Незламності. Київ 2024 буде першим етапом Бігової Ліги 2024 від Run Ukraine. Захід проходитиме у двох форматах: офлайн та онлайн. Офлайн-учасники зустрінуться у Києві, аби подолати на вибір дистанції у 10 км, 5 км чи 1,6 км.

Відео дня

В рамках заходу відбудеться окремий забіг військових, які проходять складку реабілітацію у центрі Next Step, а також забіги діючих військових "Герої нації" та дитячі забіги.

Десятка Незламності. Київ 2024 матиме важливу благодійну складову. Цьогоріч ми збиратимемо на FPV-дрони з камерами нічного бачення 10 дюймів для 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. Це потужний та ефективний інструмент для виконання бойових завдань в нічний час в різних умовах. 50% від прибутку із забігу ми передамо на покупку дронів.

Запрошуємо журналістів та фотографів долучитися до події.

Програма заходу:

24 березня (неділя) – м. Київ, Експоцентр "ВДНГ" , Урбан Парк (пр–кт. Академіка Глушкова, 1)

(неділя) – м. Київ, , Урбан Парк (пр–кт. Академіка Глушкова, 1) 08:00 – Старт на дистанції "Десятка Незламності. Київ | Швидкий старт | 10 км"

– Старт на дистанції 08:40 – Старт на дистанції "Десятка Незламності. Київ | Зроби Next Step"

– Старт на дистанції 08:50 – Відкриття стартового коридору на дистанції "Десятка Незламності. Київ | 10

– Відкриття стартового коридору на дистанції "Десятка Незламності. Київ | 10 09:00 – Старт на дистанції "Десятка Незламності. Київ | 10 км", "Десятка Незламності. Київ | Герої нації 10 км"

– Старт на дистанції "Десятка Незламності. Київ | 10 км", "Десятка Незламності. Київ | Герої нації 10 км" 10:00 – Нагородження абсолютних переможців на дистанції "Десятка Незламності. Київ | 10 км"

– Нагородження абсолютних переможців на дистанції "Десятка Незламності. Київ | 10 км" 10:30 – Старт на дистанції "Десятка Незламності. Київ | 5 км", "Десятка Незламності. Київ | Скандинавська ходьба 5 км"

– Старт на дистанції "Десятка Незламності. Київ | 5 км", "Десятка Незламності. Київ | Скандинавська ходьба 5 км" 11:00 – Нагородження абсолютних переможців на дистанції "Десятка Незламності. Київ | 5 км", "Десятка Незламності. Київ | Скандинавська ходьба 5 км"

– Нагородження абсолютних переможців на дистанції "Десятка Незламності. Київ | 5 км", "Десятка Незламності. Київ | Скандинавська ходьба 5 км" 11:20 – Відкриття стартового коридору на дистанції "Десятка Незламності. Київ | 1.6 км"

– Відкриття стартового коридору на дистанції "Десятка Незламності. Київ | 1.6 км" 11:25 – Старт на дистанції "Десятка Незламності. Київ | 1.6 км"

– Старт на дистанції "Десятка Незламності. Київ | 1.6 км" 11:50 – Старт на дистанції – Дитячий забіг 1000 м (дівчата)

– Старт на дистанції – Дитячий забіг 1000 м (дівчата) 12:00 – Старт на дистанції – Дитячий забіг 1000 м (хлопці)

– Старт на дистанції – Дитячий забіг 1000 м (хлопці) 12:10 – Старт на дистанції – Дитячий забіг 500 м (дівчата)

– Старт на дистанції – Дитячий забіг 500 м (дівчата) 12:20 – Старт на дистанції – Дитячий забіг 500 м (хлопці)

– Старт на дистанції – Дитячий забіг 500 м (хлопці) 12:35 – Старт на дистанції – Дитячий забіг 300 м (дівчата – БЕЗ БАТЬКІВ)

– Старт на дистанції – Дитячий забіг 300 м (дівчата – БЕЗ БАТЬКІВ) 12:45 – Старт на дистанції – Дитячий забіг 300 м (хлопці – БЕЗ БАТЬКІВ)

– Старт на дистанції – Дитячий забіг 300 м (хлопці – БЕЗ БАТЬКІВ) 12:55 – Старт на дистанції – Дитячий забіг 300 м. Загальний старт З БАТЬКАМИ

– Старт на дистанції – Дитячий забіг 300 м. Загальний старт З БАТЬКАМИ 13:00 – Нагородження переможців Дитячих забігів

Деталі на сайті:

https://kyiv10km.runukraine.org

Звертаємо Вашу увагу, що акредитація на захід обов’язкова. Доступ у зону старту/фінішу, на трасу, у спортивне містечко та медіа-зону буде здійснюватися виключно за акредитаційними посвідченнями.

Для акредитації на захід необхідно заповнити акредитаційну форму:

https://forms.gle/BprgSmhtF1dZ6Hed6

Заповнення форми не є автоматичною акредитацією на захід.

Підтвердження акредитації буде надіслано напередодні події на електронну скриньку.

Отримання акредитаційних посвідчень відбуватиметься у день старту, 24 березня з 7:30 до 9:30 у пресзоні (Зона гостинності).

За додатковою інформацією звертайтеся:

Вікторія Веремієнко

тел.: 067 995 2767

email: veremiienko@runukraine.org