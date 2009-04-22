У Києві змінили правила автопаркування

У столиці змінено нормативні акти з безпеки дорожнього руху відносно паркування автомобілів. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на комунальне підприємство «Київтранспарксервіс»,

Так, змінено відстань стоянки, зупинки транспортних засобів від: пішохідних переходів (у напрямку руху: було 10 м, стало 2 м); виїздів з прилеглих територій і в місці виїзду (було 10 м, стало 3 м); зупинок (від знаку 5,41: було 30 м, стало 20 м); залізничних переїздів (було 50 м, стало 25 м).

Крім того, внесені зміни до Державного стандарту України (ДСТУ 2587-94 «Розмітка дорожня. Технічні вимоги. Методи контролю. Правила застосування»), на які також отримано дозволи від Департаменту ДАІ МВС України. Зокрема, для позначення місць паркування транспортних засобів при розташуванні уздовж краю проїзної частини або тротуару використовуватиметься горизонтальна дорожня розмітка (1.4.1) блакитного кольору. Для позначення місць паркування стоянки транспортних засобів на початку паркувального майданчику використовуватиметься горизонтальна дорожня розмітка (1.34) літера «Р» блакитного кольору.

Також визначені нові розміри одного машиномісця для стоянки (паркування). Наприклад, у разі послідовного розташування легкових автомобілів на проїзній частині уздовж бордюрного каменю чи з частковим або повним зайняттям тротуару уздовж проїзної частини у довжину замість 7,5 м необхідно займати 6 м, у ширину замість 2,5 м – 2,0 м.

Крім того, у III кварталі 2008 року КП «Київтранспарксервіс» розробило ряд табличок до дорожнього знаку 3.34 «Зупинку заборонено» («На тротуарі», «Крім тротуару», «Під кутом», «Евакуація» – символами) та інші таблички до дорожнього знаку 5.39 «Зона стоянки».