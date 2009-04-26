Брюс Уілліс стане обличчям Sobieski

Компанія Belvedere S.A., крупний виробник алкогольних напоїв, 23 квітня 2009 року підписала тривалий рекламний контракт з кіноактором і продюсером Брюсом Віллісом. «Міцний горішок» з`явиться у спеціально розробленій друкарській і цифровій рекламі горілки Sobieski, а також на різних заходах Sobieski в Європі та Китаї.

«Мені дуже приємно, що продукт, який я вибираю, асоціюється зі мною», - сказав Б.Уїлліс.

За допомогою креативної кампанії «Truth in Vodka» Sobieski переконує споживачів зосередитися на тому, що знаходиться у пляшці, а не на спритному маркетингу або привабливій упаковці. Цей слоган викриває міфи, які оточують завищену в ціні горілку, що наочно демонструється кількістю споживачів, які вибрали чесну традиційну горілку. Нова кампанія з Брюсом Віллісом стане відмінною демонстрацією цих принципів.

«Рекламна кампанія Sobieski з Брюсом Уїллісом проводитиметься і в Україні, оскільки наша країна є одним з найпріоритетніших горілчаних ринків світу. Вже сьогодні ми готуємо безліч сюрпризів, які обов`язково порадують шанувальників Sobieski», - відзначив генеральний директор компанії Бельведер Україна, дочірньої компанії Belvedere S.A. Володимир ПРИТУЛЯК.

Довідка. Belvedere S.A. заснована у 1991 році у Франції (ТМ горілка Sobieski, Starogradzka, Danzka і Krupnik, віскі William Peel, Sir Pitterson, джин Old Lady`s, коньяки Napoleon, Gautier, лікер Marie Brizard, провина Domain Menada, Sophia, Kadarka, Therga, Jean Pierre Hottinger). Продукція компанії продається більш ніж у 100 країнах світу. Belvedere належать виробничі потужності в Польщі, Литві, Болгарії, Іспанії, США, Бразилії, Франції і Україні. Акції компанії котируються на Паризькій і Варшавській фондових біржах.

Уолтер Брюс Вілліс народився у 1955 році в східній Німеччині.

Б.Вілліс грав головні ролі в таких фільмах, як «Міцний горішок», «Гудзонский Яструб», «П`ятий елемент», «Одинак», «Шакал» і «Схід Меркурія», «Армагеддон», «Шосте відчуття», «Дев`ять ярдів».