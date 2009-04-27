“АвтоВАЗ” готує до випуску наддешевий автомобіль

У продаж автомобіль надійде не раніше 2011 року, повідомляє РИА Новости з посиланням на газету "Ведомости".

Автомобіль розробляється на платформі Kalina, разом з тим, у машини будуть нові кузов, інтер`єр і компонентна база. На заводі вже придумали, як “вписати” вартість автомобіля у 200 тисяч рублів. Але співробітники підприємства намагаються знизити ціну ще на 10% - до 180 тисяч рублів. Домогтися цього передбачається за рахунок спрощення конструкції машини, використання дешевших матеріалів інтер`єру, кріпильних елементів і т.п. "Це, звичайно, не Tata Nano за $2500", - відзначив один із співрозмовників видання. Але машина і належатиме до іншого класу, додав він.

Об`єм виробництва поки не визначений. Передбачається, що автомобіль замінить частину "класики" (вартістю від 161,436 тисяч рублів) і все сімейство Samara (від 228,017 тисяч рублів). Як відзначає видання, Lada Kalina на даний час коштує від 254,350 тисяч рублів. “Знизити ціну автомобіля на її базі більш ніж на 50 тисяч рублів складно. Але "классику" необхідно змінювати, нікуди не подінешся", - зауважив представник підприємства. Головне завдання - зробити автомобіль дешевше Samara.

Така машина була б дуже доречна у час криза, коли зберігається попит на дешеві автомобілі, визнає співробітник "Автоваза", але на сертифікацію, розміщення замовлень у постачальників і підготовку виробництва піде не менше півтора роки, до того ж саму розробку ще не завершено. Проект коштує недорого - до 100 млн. дол. (3,3 млрд. рублів), повідомив топ-менеджер заводу, частину грошей вже вкладено, але, щоб почати виробництво, потрібна держпідтримка. Її у кінці березня пообіцяв надати прем`єр Володимир ПУТІН - він попросив держбанки профінансувати інвестпрограму "АвтоВАЗу" до 2013 року у розмірі 95 мільярдів рублів.

Автомобіль буде запущений у виробництво паралельно з універсалом Lada на платформі Logan MCV, яку "АвтоВАЗ" недавно придбав у Renault, а нинішня Kalina залишиться на конвейєрі. У планах "АвтоВАЗу" є також розробка нових автомобілів В- і С-класса, а також позашляховика спільно з Renault.

Дешевий автомобіль у кризу є дуже актуальним, пише видання з посиланням на управляючого директора AG Capital Олександра Агибалова. Наприклад, група ГАЗ в надії підтримати попит оперативно здешевлює "Газель" до "кризових" $6000 - її обіцяють вивести на ринок у кінці 2009 року. Але "АВТОВАЗ", навіть якщо держава його підтримає, раніше не встигне. Якою буде ситуація на ринку у 2011 році, невідомо, але чим дешевшим буде авто, тим на більший об`єм продажів можна розраховувати, вважає експерт. Представник "АвтоВАЗа" от коментарів відмовився.