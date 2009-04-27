У Тернополі відкрили магазин "Обирай українське"

У Тернополі відкрили магазин української атрибутики. Магазин поділений на два відділи — церковновної атрибутики та відділ товарів про Тернопільщину і патріотичного краму.

“Крамниця пропонує книги та фотоальбоми про Тернопільщину, Зарваницю, Почаївську лавру, карти області, листівки, буклети, геральдику, - відзначив власник магазину "Обирай українське" Євген ФІЛЬ.- Ми розробляємо 10 нових футболок із патріотичними мотивами, їх продаватимуть ближче до літа».

У магазині окрім перерахованого продаватимуть літописи УПА, видані у Торонто. Ці літописи, за словами пана Філя, видані у трьох серіях – 9, 11 та 46 томів. Для працівників МНС та міліції у продажу військова фурнітура: сорочки, костюми, фуражки.

За матеріалами http://ternopil.pp.net.ua