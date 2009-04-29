В Україні мобільним зв'язком користується 76% дорослого населення

Кількість користувачів мобільним зв`язком в Україні в першому кварталі 2009 року становила 76% дорослого населення країни.

Про це йдеться в дослідженні компанії GFK Ukraine, результати якого опубліковані на сайті компанії.

«Кількість користувачів мобільним зв`язком у першому кварталі 2009 року становила 76% населення України у віці старшому за 16 років, що на 6 п.п. більше, ніж в першому кварталі 2008 року», – наголошується в дослідженні.

При цьому послугами фіксованого телефонного зв`язку користувалися лише 59% громадян країни. Більшість людей, які не мають домашнього телефону, вже встигли підключитися до послуг мобільного зв`язку (72%).

Загалом бодай одним типом телефонного зв`язку користуються 89% населення України у віці старшому за 16 років.

За результатами дослідження, молодь користується мобільним зв`язком значно активніше, ніж старше покоління, – 95% респондентів у віці від 20 до 29 років повідомили, що користуються мобільним телефоном.

Найнижчий рівень проникнення мобільного зв`язку спостерігається серед населення старшого за 60 років (41%), проте порівняно з першим кварталом 2008 року цей показник збільшився на 12 п.п. Також порівняно з першим кварталом 2008 року збільшилася частка користувачів мобільного зв`язку серед людей у віці 50-59 років (72% проти 64%).

Мобільним зв`язком більше користуються у великих містах: найбільший рівень проникнення мобільного зв`язку спостерігається в містах з населенням понад 500 тис. жителів (85%). При цьому в першому кварталі збільшилася кількість користувачів мобільного зв`язку в містах з населенням 101-500 тис. жителів – до 83% проти 71% в першому кварталі 2008 рік. Найменша частка користувачів мобільного зв`язку спостерігається серед сільського населення – 65%, проте порівняно з першим кварталом 2008 року цей показник збільшився на 3 п.п.

Послугами фіксованого зв`язку вдома більше користуються жителі великих міст. У містах з населенням понад 500 тис. людей стаціонарний телефон встановлено у 70% жителів. Майже не відстають від них жителі міст з населенням від 100 до 500 тис., де 67% жителів мають вдома стаціонарний телефон. Найменше проникнення фіксованого телефонного зв`язку спостерігається в селах – лише 42% сільського населення користуються стаціонарним телефоном.

У першому кварталі 2009 року 18% респондентів, які не користуються мобільним зв`язком, повідомили, що планують підключитися до нього впродовж найближчих 6 місяців. У такому разі рівень проникнення мобільного зв`язку серед населення у віці старшому ніж 16 років може збільшитися на 3 п.п.

Найактивніше планують підключатися до послуг мобільного зв`язку жителі міст з населенням від 101до 500 тис. (48% тих, хто не користується послугами зараз, збираються підключитися протягом 6 місяців) і малих міст з населенням до 50 тис. (24%).

Довідка УНІАН. Загальна вибірка опитування становить 1000 респондентів на місяць. Вибірка є репрезентативною для населення України за віком, віком, регіоном проживання й розміром населеного пункту. Опитування проводилося методом особистого інтерв`ю.

Компанія GFK Ukraine – українська дослідницька компанія, яка надає послуги опитувань і досліджень ринків в Україні, Молдові і Білорусі. GFK Ukraine входить до міжнародної дослідницької мережі GFK Group, четвертої за розмірами дослідницької групи у світі. GFK Group об`єднує 115 компаній у більш ніж 100 країнах світу.