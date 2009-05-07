Київська дитяча залізниця відкрила черговий сезон.

За даними начальника Південно-Західної залізниці Олексія КРИВОПІШИНА, у рамках навчально-виробничої практики діти і підлітки освоюють близько 20 різних залізничних професій – від машиніста, колійника до касира.

Цього року навчання пройдуть 450 дітей.

З 1953 р., коли дорога розпочала свою роботу, навчання тут пройшли понад 30 тисяч дітей. За словами О.КРИВОПІШИНА, близько половини з тих, хто проходить тут практику, пов`язує свою робочу кар`єру надалі із залізницею.

На Київській дитячій залізниці діти проходять навчання за професіями машиніста тепловоза, чергового по станції, диспетчера руху потягів, провідника, оглядача вагонів, касира тощо. У майже 20 школах Києва організовані спеціальні навчальні класи, гуртки. Тут навчаються діти від 10 до 17 років. З жовтня по квітень учні одержують теоретичні знання, з травня по серпень – закріплюють їх під час навчально-виробничої практики.

Довідка УНІАН. Сьогодні Київська дитяча залізниця має дві станції, депо рухомого складу, майстерню, два тепловози, три вагони. Довжина шляхів - 2,5 км.