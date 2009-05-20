"Нульові" тарифи мобільних операторів перевірить НКРЗ

Національна комісія регулювання зв`язку (НКРЗ) ініціює проведення спеціальної перевірки тарифних планів операторів мобільного зв`язку на предмет демпінгу.

Про це повідомив голова НКРЗ Сергій КОЛОБОВ, пише газета «Экономические известия» (№ 84 від 20 травня).

Перевірка націлена, головним чином, на нульові внутрішньомережеві пропозиції, а саме питання виникло з наболілої проблеми інтерконнекта – нулі вважаються перешкодою на шляху до взаємного зниження ставок доступу на мережі інших операторів.

«Нульові тарифи, які існують зараз, у нас і в АМКУ викликають багато питань. Найближчим часом у наших планах - розібратися з цим. У законі є жорстка вимога: будь-які тарифи повинні базуватися на собівартості, тому будь-які прояви недобросовісної конкуренції на ринку припинятимуться», - сказав С.КОЛОБОВ.

За його словами, під час перевірки, яка займе кілька тижнів, від операторів запитають відповідні матеріали, і якщо вищезгадані факти підтвердяться, то комісія направить документи до АМКУ, який ухвалюватиме рішення по суті. Якщо антимонопольне відомство визнає порушення з боку операторів, додав голова комісії, на них можуть бути накладені серйозні санкції.

Стурбованість цим питанням висловив і президент компанії «Київстар» Ігор ЛИТОВЧЕНКО, за словами якого, на останніх засіданнях НКРЗ наводилися приклади нульових тарифних планів при доступі на мережу оператора у розмірі 50 коп./хв. Тобто ставилося питання: «Як оптова ціна може бути більше роздрібної?» Разом з тим І.ЛИТОВЧЕНКО зазначив, що поки що не бачить якихось реальних дій ні АМКУ, ні НКРЗ щодо надання демпінгових тарифів.

Зі свого боку глава life:) Тансу ЄЕН вважає, що не можна говорити про те, що нульові внутрішньомережеві тарифи — це демпінг, оскільки вони передбачають обов`язковий щомісячний платіж. «На нашу думку, слід оцінювати весь продукт комплексно, а не тільки один з його елементів - дзвінки в певному напрямі», - зазначив він.

Разом з тим, в компанії МТС звернули увагу, що з юридичної точки зору, визначення поняття демпінгу ні у сфері законодавства про економічну конкуренцію, ні в телекомунікаційному законодавстві сьогодні не існує.

Якщо йти далі, можна зрозуміти, що ініціатива регуляторних органів розібратися з нулями може допомогти умовити великих операторів зменшити ставки на інтерконнект. За словами С.КОЛОБОВА, саме демпінгові тарифи менших операторів змушують великих робити загороджувальні ставки на свою мережу і утримувати їх.