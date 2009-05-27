У Києві відкрився 17-й Міжнародний автосалон SIA'2009

Сьогодні в Києві на території Міжнародного виставкового центру відкрився 17-й Київський Міжнародний автосалон SIA`2009, який цього року об`єднаний із автосалоном вантажних і комерційних автомобілів TIR`2009.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією організаторів автосалону, кількість учасників SIA-TIR`2009 становить понад 400, майже половина з них - іноземні компанії з Австрії, Білорусі, Голландії, Італії, Китаю, Литви, Південної Кореї, Німеччини, Польщі, Росії, США, Туреччини, Франції, Чехії, Японії. Загальна площа автосалону становить 28 тис. кв. м.

«У цей кризовий рік одночасне проведення окремих автосалонів, SIA`2009 і TIR’2009, покликане дати можливість усім учасникам виставкового процесу отримати позитивні результати», – зазначив генеральний директор компанії “АвтоЕкспо” Олександр ГАРАЩЕНКО.

Цього року автосалон пройде під гаслом "Виставка актуальних пропозицій автомобільного ринку" й збере під одним дахом легкові та ексклюзивні авто, вантажівки, комерційну автотехніку, пропозиції із сервісу, автозвуку, тюнінгу тощо.

Загалом автосалон SIA-TIR`2009 продемонструє експозиції таких автомобільних брендів, як Citroen, Dacia, Geely, Groz, Hyundai, Peugeot, Lorinser, Renault, SsangYong, Subaru, Scania, Ford, Iveco, Isuzu, ГАЗ, КрАЗ, КамАЗ, "Богдан", БАЗ, Hyundai Truck та ін.

27 травня на автосалоні проходитиме День преси й фахівців, під час якого відбудуться презентації та прес-конференції автомобільних компаній. 28-31 травня - дні масового відвідування.

Організаторами SIA-TIR`2009 виступили Асоціація українських автовиробників "УкрАвтоПром" і Українська виставкова компанія "АвтоЕкспо" за участю Міністерства транспорту та зв`язку і Міністерства промислової політики України.

Довідка УНІАН. Компанія "АвтоЕкспо" є однією з провідних українських виставкових фірм. ЇЇ створено в 1996 році. Основний вид діяльності - організація та проведення міжнародних автосалонів SIA, туристичних салонів "Україна" і міжнародних спеціалізованих виставок автомобільної та транспортної тематики.