КМДА виступає за реформування системи захисту прав споживачів

Київська міська державна адміністрація виступає за реформування системи захисту прав споживачів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомила заступник голови КМдА Людмила ДЕНИСЮК.

«Має бути реформування системи захисту прав споживачів у місті Києві», - сказала вона. За словами Л.ДЕНИСЮК, існує державна структура із захисту прав споживачів – Держспоживстандарт, і є Київське управління із захисту прав споживачів КМДА. «В одного є повноваження, в другого – ні. У Київського управління захисту прав споживачів є тільки право подавати документи до суду, вигравати або програвати, й давати розпорядження правоохоронним органам», - пояснила заступник голови КМДА.

«Ми ставимо завдання реорганізувати управління захисту прав споживачів», - додала вона.