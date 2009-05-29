АМК почав розгляд справ проти 7 молокозаводів

Чернігівське відділення Антимонопольного комітету України почало розгляд справ проти 7 молокозаводів області за ознаками порушення ними законодавства про захист економічної конкуренції. Як повідомив УНІАН начальник першого відділення досліджень і розслідувань Чернігівського територіального відділення АМК Олександр ДАНИЛОВ, справи кваліфікуються як "зловживання монопольним, домінуючим положенням на регіональному ринку закупівлі молочної сировини, що може призвести до ущемлення інтересів населення (виробників молока) шляхом встановлення таких цін придбання товару, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції".

Почато розгляд справ проти ВАТ "Чернігівський молокозавод", ЗАТ "Куликовске молоко", ТОВ "Полісся молоко", ВАТ "Ічнянський завод сухого молока", ВАТ "Бобровицький молокозавод", "Новгород-Сіверський сирзавод" і філіал "Менські сири".

Як повідомив голова Союзу виробників молока "Десна" (Сосницький район) Валентина ЦИГАНОК, у серпні 2008 року закупівельна ціна на молоко у населення складала 1,2 грн. за літр. А переробники тоді продавали масло фасоване по 4,6 грн. за 200 грамів. Ціна на молоко залишалася без змін до весни 2009 року, а на масло - підскочила до 8 грн. А з березня цього року заводи понизили закупівельні ціни до 1,1 грн. за літр молока.

Як пояснюють виробники, така ціна не покриває навіть собівартість виробництва молока. Водночас, переробники молока залежать від світових цін, тому вимушені знижувати закупівельні ціни. Крім того, за їх словами, на складах лежить готова продукція на мільйони гривень через економічні проблеми.

Обласна погоджувальна комісія з питань координації міжгалузевих відносин на ринку продукції тваринного походження встановила рекомендовані закупівельні ціни для молока від населення (2-й сорт) не нижче 1,25 грн. за літр (без урахування дотації).

На даний момент переробні підприємства купують молочну сировину у населення області в середньому за ціною від 1 грн. до 1,1 грн. за літр (з дотацією).