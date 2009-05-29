Пальне на київських АЗС подешевшало на 10 коп.

Вчора на більшості київських автозаправних станцій (АЗС) ціна на бензин А-95 знизилася з 6,28 грн./л до 6,18 грн./л. Про це пише сьогодні газета «Дело».

Видання відзначає, що таким чином нафтотрейдери вернулися у коридор цін, встановлений Міністерством палива й енергетики України на третю декаду травня (6,00-6,18 грн./л).

Відзначимо, з 20 травня ціни на бензин на більшості заправок виросли на 3-5%, досягнувши відмітки 6,28 грн./л і вище.

В уряді різке підвищення цін у травні назвали необгрунтованим, а Антимонопольний комітет України заявив, що штрафуватиме найбільших операторів ринку нафтопродуктів. Комітет угледів у їхніх діях грубе порушення антимонопольного законодавства.

Нафтотрейдери до цих слів прислухалися. «Ми знизили ціни на А-95 у зв`язку з рекомендаціями АМК. Якби ми встановлювали їх залежно від світових цін на паливо, вони б зараз сягали 6,5 грн. за літр», – сказав начальник прес-служби ВАТ «Концерн «Галнафтогаз» Олесь ПОГРАНИЧНИЙ.

У «ЛУКОЙЛі-України» стверджують, що зменшили ціни з огляду на ринок. «Це сталося, бо ми не можемо тримати ціну вище, ніж у інших компаній. Ми чітко реагуємо на ринок і ставимо конкурентні ціни», – пояснив начальник центру громадських зв`язків «ЛУКОЙЛ-Україна» Валерій РЯСИК.

Водночас керівник прес-служби Антимонопольного комітету Богдан ЯКИМЮК повідомив, що повернення нафтотрейдерів у ціновий коридор не призведе до припинення розслідування. «Економічно обгрунтований рівень цін для кожного підприємства свій. Розслідування його встановить. Якщо компанії в нього вклалися, санкцій не буде», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня у другій половині дня ціни на бензин більшості заправок зросли на 3-5%. Паливо марки А-95 подорожчало відразу на 30 коп./л – з 5,98 до 6,28 грн./л.