РФ зняла обмеження на ввезення свинини з Іспанії

Россельхознадзор відмінив обмеження на ввезення до Росії живих свиней, свинини і сирих продуктів її переробки з Іспанії, повідомляє Рейтер в середу.

Обмеження зняті "у зв`язку із стабілізацією обстановки в Іспанії по грипу H1N1", сказано в листі Россельхознадзора.

За даними Усесвітньої організації охорони здоров`я, в Іспанії зафіксовано 178 підтверджених випадків грипу A/H1N1, зокрема що 35 заразилися за останні три дні.

Тимчасове ембарго Росії на іспанську свинину викликало гучний протест з боку властей Іспанії і Євросоюзу, що наполягали, що вірус H1N1 не передається до людини через м`ясо. Це не доведено, парирувала РФ.

Вчора представники міністерства сільського господарства Іспанії і посольства країни в Росії обговорювали подальші сумісні дії при розвитку вірусу H1N1 з Роспотребнадзором, повідомив журналістів у вівторок глава відомства Геннадій Оніщенко.

Іспанія щорічно експортує до Росії 70.000 тонн свинячого м`яса і 32.600 тонн живих свиней, що складає приблизно десяту частину від загального об`єму експорту іспанської свинини.

РФ в 2008 році імпортувала 770.000 тонн свинини, в основному з Бразилії і США.