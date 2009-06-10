Міністр агрополітики виступає за скасування ліцензування імпорту м'яса

Міністр аграрної політики України Юрій МЕЛЬНИК виступає за скасування ліцензування імпорту м`яса через неефективність цього заходу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції в Києві.

За його словами, на сьогодні імпорт м`яса в Україну досяг критичних обсягів, тільки в травні було ввезено 42 тис. тонн м`яса, а за 5 місяців поточного року – близько 140 тис. тонн. Крім того, за словами Ю.МЕЛЬНИКА, ввозиться зазвичай низькосортна продукція.

Крім того, міністр зазначив, що виробництво цієї продукції дотується в країнах-виробниках, таким чином, український виробник не може з нею конкурувати.

За словами Ю.МЕЛЬНИКА, у Мінагрополітики розраховували, що запровадження системи ліцензування м`яса дасть змогу регулювати та контролювати ввезення м`яса до України, і ця норма була введена в дію наприкінці минулого року. Проте, за його словами, результати роботи з ліцензування не виправдали очікувань – за чотири місяці Мінекономіки видало ліцензії на імпорт майже 4 млн. тонн м`яса (місткість м`ясного ринку України експерти оцінюють у 2 млн. тонн на рік – УНІАН).

«Ми наполягаємо на тому, щоб процедуру ліцензування було скасовано. У такому вигляді вона нікому не потрібна, оскільки ринок таким чином не регулюється, а дерегулюється, і домінанта імпортера, який отримує преференції з державного бюджету тих країн, які експортують до нас свою продукцію, плюс низькі ціни, плюс невдала спроба регулювання – вони потребують кардинальної зміни підходів до регулювання ринку м`яса», – сказав міністр.

На думку Ю.МЕЛЬНИКА, Україні потрібно запровадити стандарти на м`ясну сировину, які вже розроблено, проте Держспоживстандарт не вводить їх у дію, а також запровадити процедуру інспектування імпортерів на відповідність вимогам законодавства, як це роблять інші країни. Крім того, за його словами, потрібно скасувати або відкоригувати процедуру ліцензування імпорту м`яса.

Що стосується вимоги виробників м`яса про запровадження 13% мита на імпорт м`яса, Ю.МЕЛЬНИК зазначив, що не вірить, що цю норму можуть запровадити, оскільки є дуже сильне протистояння цьому.

Україна з початку поточного МР експортувала понад 23 млн. тонн зерна й понад 3 млн. тонн олійних – Мінагрополітики

Київ. 9 червня. УНІАН. Україна з початку поточного маркетингового року (МР, липень-2008-чкервень-2009) експортувала 23,3 млн. тонн зерна й 3,37 млн. тонн олійних, повідомив міністр аграрної політики Юрій МЕЛЬНИК на прес-конференції в Києві у вівторок.

«На сьогодні експорт йде відповідно до наших розрахунків», – сказав він.

За словами міністра, зокрема, експортовано 12,1 млн. тонн пшениці, 6,1 млн. тонн ячменю, 5 млн. тонн кукурудзи.

Крім того, експорт ріпаку становив 2,5 млн. тонн, сої – 275 тис. тонн, соняшнику - близько 600 тис. тонн.

При цьому Ю.МЕЛЬНИК висловив упевненість у досягненні планового показника експорту зернових на поточний МР на рівні 25 млн. тонн.