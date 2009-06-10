Допомогу по безробіттю виплачуватимуть на 8-й день

Верховна Рада має намір дозволити громадянам, які були звільнені з місця роботи за згодою сторін, одержувати допомогу на 8-й день після реєстрації на біржі праці. За ухвалення законопроекту №4567 у першому читанні проголосувало 351 депутат при мінімально необхідних 226.

На даний момент громадянам, які були звільнені з місця роботи за згодою сторін, починають виплачувати допомогу лише через 91 день після реєстрації на біржі праці.

Така норма 28 квітня 2009 року була визнана Конституційним Судом такою, що не відповідає Конституції.

У зв`язку із цим виникла необхідність внести зміни до статей 1 і 23 Закону "Про обов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття".

Нагадаємо, наприкінці березня КС завершив усне слухання і перейшов до закритої частини розгляду подання Президента України Віктора Ющенка про конституційність положень закону про виплату допомоги по безробіттю з 91 календарного дня особам, які звільнилися з останнього місця роботи за згодою сторін.