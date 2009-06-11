ПЗЗ призначила додатковий потяг Київ–Генічеськ

Південно-західна залізниця (ПЗЗ) для забезпечення перевезення пасажирів на відпочинок у пансіонати вводить у літній графік руху потяг сполученням Київ–Генічеськ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПЗЗ.

Додатковий потяг №294/293-597/598 Київ–Генічеськ відправлятиметься із столиці о 14:11 20, 30 червня, 10, 20, 30 липня і 10, 20, 29 серпня 2009 року, у Генічеськ потяг прибуватиме о 6:00.

З Генічеська потяг відправлятиметься о 20:40 21 червня, 1, 11, 31 липня і 11, 21, 30 серпня 2009 року, а до Києва прибуватиме о 13:52.