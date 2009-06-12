ОЗШВ почав виробництво кошерного шампанського

Одеський завод шампанських вин (ОЗШВ), що входить в Gruppo Campari, почав виробництво кошерного шампанського. Про це повідомив у бесіді з кореспондентом УНІАН голова правління ОЗШВ Макс Поліав.

За його словами, перші партії кошерного шампанського були експортовані до Ізраїлю у квітні цього року. Це шампанське ТМ «Одеса», асортиментна лінійка якого містить 6 позицій.

М.Поліав відзначив, що в 2009 році планується випустити 250 тис. пляшок кошерного шампанського, проте він припускає, що надалі цей обсяг буде збільшено.

За словами М.Поліава, виноматеріали для виробництва кошерного шампанського імпортувалися з Молдови, але надалі компанія має намір перейти на виноматеріали українського виробництва.

Довідка УНІАН. Кошерні вина виробляють за строгою технологією. Виноград для цього вина повинен бути зібраний з кущів, що не молодші за 4 роки, оскільки після цього терміну ягоди більш придатні для виробництва доброго вина. Закон семирічного циклу обов`язковий до виконання (кожен сьомий рік виноградник не повинен оброблятися). На винограднику не повинно рости нічого, окрім винограду. Виробництвом вина повинні займатися тільки іудеї, які дотримуються суботи, і, звичайно, всі компоненти й інгредієнти повинні бути кошерними.

Сертифікати кошерності виробник може одержати у таких відомствах, як Головний раввинат в Ізраїлі або Інспекція кашрута штату Нью-Йорк, в таких великих організаціях, як «Ортодокс Юніон», а також, що найпереважніше, у відомого і шанованого в певній общині рабина.

В Україні декілька виробників мають право виробляти кошерні продукти, зокрема пивоварний завод «Оболонь» виготовляє кошерне пиво.

Сьогодні ринок кошерних продуктів став величезним бізнесом. Лише у США річний обіг цього ринку становить, за різними оцінками, 50-150 млрд. дол.

Одеський завод шампанських вин (ОЗШВ) – один з лідерів ринку. Завод засновано 1896 року. Потужність підприємства становить 15 млн. пляшок шампанського на рік, виробляється 33 види продукції. Найвідоміші ТМ: «Одеса», «L`Odessika», «Генрі Редерер».

Gruppo Campari є одним з найбільших світових гравців у виробництві напоїв, реалізує свою продукцію в 190 країнах. В Україні компанія володіє Одеським заводом шампанських вин.

Акції материнської компанії Davide Campari-Milano S.p.A. (Reuters CPRI.MI – Bloomberg CPR IM) розміщені на фондовій біржі Італії.