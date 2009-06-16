Кияни можуть влітку залишитись без гарячої води
«Київенерго» заборгувало перед ДК «Газ України» 590 млн. грн. за газ
Київ. Відкрите акціонерне товариство «Київгаз» попереджає, що кияни можуть влітку залишитись без гарячої води.
Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні “Київгазу”.
На підприємстві зазначають, що причиною цього є 590 млн. грн. боргу АК «Київенерго» перед ДК «Газ України» за спожитий газ.
Якщо «Київенерго» не врегулює питання з поставками газу з «Газ України», то ВАТ «Київгаз» (згідно з дорученням ДК «Газ України» від 12.06.2009 р. № 234) буде вимушений розпочати процедуру обмеження газопостачання об’єктам АК «Київенерго» з 10.00 16 червня. Ця дія передбачена постановою Кабінету міністрів України № 1687 від 8 грудня 2006 р.
Як інформують в «Київгазі», з метою уникнення аварійних ситуацій та негативних наслідків підприємство звернулось до «Київенерго» з проханням вжити всіх необхідних заходів для підготовки газоспоживаючого обладнання компанії до безпечного обмеження газопостачання.