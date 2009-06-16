Вартість землі у передмісті Києва стабілізувалася

Київ. Середня вартість землі в передмісті Києва під котеджне будівництво з 8 до 14 червня ц.р. стабілізувалася на рівні 3731 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

За даними компанії, за цей період вартість земельних ділянок знизилася в Бориспільському районі – на 0,16% (6 дол.) – до 3876 дол./сотка, у Кагарликському – на 0,28% (4 дол.) – до 1338 дол./сотка, у Бородянському – на 0,42% (7 дол.) – до 1760 дол./сотка, у Фастівському – на 0,32% (4 дол.) – до 1117 дол./сотка, у Баришівському – на 0,28% (3 дол.) – до 1041 дол./сотка; у Іванківському – на 0,24% (2 дол.) – до 1011 дол./сотка, у Васильківському – на 0,18% (4 дол.) – до 2475 дол./сотка, у Переяслав-Хмельницькому районі – на 0,20% (2 дол.) – до 1010 дол./сотка.

Тим часом зростання вартості земельних ділянок під котеджне будівництво за цей період зафіксоване в Києво-Святошинському районі на 0,04% (2 дол.) – до 6083 дол./сотка, Обухівському районі – на 0,02% (1 дол.) – до 4546 дол./сотка, у Броварському – на 0,28% (8 дол.) – до 2946 дол./сотка, у Макарівському – на 0,18% (3 дол.) – до 1704 дол./сотка, у Вишгородському районі – на 0,42% (12 дол.) – до 2951 дол./сотка.

Обсяг пропозицій земельних ділянок від усієї сукупності виставлених на продаж об`єктів в одинадцяти районах Київської області становить: у Макарівському районі – 11%, Бориспільському – 11%, Васильківському – 16%, Києво-Святошинському – 21%, Броварському – 8%, Обухівському – 10%, Бородянському – 4%, Вишгородському – 10%, Кагарликському – 3%, Баришівському – 1%, Фастівському – 2%, Білоцерківському – 1%, Іванківському – 1%, Переяслав-Хмельницькому – 1%.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі в передмісті Києва під котеджне будівництво в травні ц.р. знизилася на 1,7%, або 65 дол., – до 3738 дол. за сотку.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.