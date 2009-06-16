Артемівський завод шампанських вин збільшив виробництво

Донецьк. Артемівський завод шампанських вин (Artyomovsk Winery) у травні 2009 року збільшив обсяги виробництва ігристих вин на 69% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Усього за п`ять місяців поточного року було проведено 4 млн. 66 тис. 700 пляшок ігристого вина.

Разом із тим, у травні 2009 року обсяг продажів ігристих вин по Україні збільшився на 40% проти аналогічного періоду 2008 року.

У прес-службі відзначили, що e нинішніх умовах фінансової кризи в країні це достатньо високий показник зростання. Як і раніше висока динаміка продажів характерна для рідного регіону Artyomovsk Winery – сходу України (+49%). Також високі показники зростання спостерігаються на півдні України (+50%), що пов`язане з початком курортного сезону.

Довідка УНІАН. Артемівський завод шампанських вин Artyomovsk Winery виробляє ігристі вина виключно традиційним пляшковим способом. В Україні представляє торгові марки: «Krimаrt», «Артемівське», «Крим». Експортні постачання ігристого від Артемівського заводу шампанських вин охоплюють понад двадцять країн світу.