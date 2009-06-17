Україна за 5 років створить 25 оптових сільгоспринків

Київ. Україна за п‘ять років має намір створити мережу з 25 оптових ринків сільгосппродукції загальною вартістю понад 500 млн. дол.

Це передбачено державною цільовою програмою, схваленою українським урядом, повідомляє прес-служба Кабміна.

Зокрема бюджетне фінансування до 2013 р. включно очікується на рівні 150 млн. дол.

Виконання програми дозволить понизити інфляцію, збільшити обсяг виробництва плодоовочевої продукції і створити близько 3 тис. робочих місць. Передбачається також розробити необхідну нормативну базу.

Президент Аграрної палати України Дмитро Березовський відзначив, що рішення уряду підтверджує готовність держави підтримати проект, що важливе для залучення до його фінансування ЄБРР або Всесвітнього банку.

"Водночас у документі не прописаний механізм реалізації", - відзначив експерт. На його думку, однією з основних проблем буде питання землевідведення.

Д.Березовський висловився за системність роботи держави за цією програмою. Він нагадав, що в травні парламент не зміг прийняти закон про оптові аграрні ринки саме через позицію фракції БЮТ прем`єра Юлії Тимошенко.