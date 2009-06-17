ТМ «Прозора» підготувала «Подарунки від природи»

15 червня 2009 року стартувала нова акція від ТМ «Прозора» - «Подарунок від природи». Для шанувальників природної води ТМ «Прозора» підготувала приємні сюрпризи.

У акції розігруються понад 500 тисяч пляшок «Прозорої» 0,5л., квитки у кіно на двох, картки мережі магазинів Brocard на 250 грн. та 30 сертифікатів у SPA-салон Sun Paradise (м. Київ).

Взяти участь в акції зможуть жителі Києва та Київської області. Для цього потрібно придбати воду «Прозора» з акційною кришечкою та етикеткою «Подарунок від природи». Під кришечками знаходяться назви призів. Наприклад, призову кришечку з написом «Прозора 0,5 л.!» можна обміняти на пляшку вказаної ємкості в більш ніж 300 пунктах обміну у всіх районах м.Києва та Київській області. Інші цінні призи можна забрати, зателефонувавши на гарячу лінію 8 (044) 201 47 79 в будні дні з 8.30 до 17.15 або зайти на сайт ТМ «Прозора».

Акція «Подарунок від природи» триватиме до 15 вересня 2009 року. Про офіційні правила та умови Акції можна дізнатися на сайті www.prozora.com.ua, а також за гарячою лінією. З 15 червня на радіо запущено акційний ролик, а також серію публікацій в газеті «Телетиждень».

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» - провідний національний виробник пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод у Києві та 6 підприємств у регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», «Magnat», «hike premium», «Оболонь BeerMix», «Zibert», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукція компанії експортується у 33 країни світу.