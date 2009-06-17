“Сандора” почала випуск газованих напоїв

Компанія «Сандора», один з найбільших виробників соків, вчора запустила нову виробничу лінію на виробничому комплексі № 2 у с. Мішкове-Погорєлове (Миколаївська обл.).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Лінія призначена для випуску газованих напоїв (CSD) у форматах упаковки 0,5 л, 1 л, 2 л і 2,5 л. Потужність лінії - 170 млн. літрів на рік, або 28,800 тис. пляшок за годину. На новій лінії планується локальне виробництво нової лінійки продукції компанії.

У найближчих планах компанії також запуск другої CSD-лінії. Очікується, що після запуску двох нових ліній потужності компанії збільшаться на 35% і досягнуть 1,5 млрд. літрів на рік.

Інвестиції в нові CSD-лінії склали близько 40 млн. дол.

ТОВ «Сандора» є одним з найбільших виробників сокової продукції в Україні і входить в корпорацію Pepsi Americas і PepsiCo.

Виробничі потужності компанії включають завод по переробці фруктів, овочів і виробництву соків і завод по виробництву соків у Миколаївській області, а також два заводи по переробці фруктів і овочів у Криму і у Херсонській області.

Портфель торгових марок компанії складається з семи сокових брендів («Сандора Ексклюзив», «Сандора і Сандора Морс», «Сандора Мультиактив», «Сандора Класика», «Сандорік», «Дар», «Садочок»), сокових напоїв SANDAY (Sanday Ice Water, Sanday Ice Fruit), холодного чаю Lipton Ice Tea і Sanday Ice Tea, двох брендів вина («Золото Ольвія» і «Святкова Колекція»), енергетичного напою Adrenaline Rush і чіпсів Lay’s. Асортимент продукції компанії представлений більш ніж 200 позиціями.