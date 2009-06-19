В Україні борг із зарплати зменшився

Вінниця. Міністр праці і соціальної політики Людмила ДЕНІСОВА відзначає скорочення заборгованості з виплати заробітної плати.

Про це Л.ДЕНІСОВА повідомила у четвер на брифінгу у Вінниці.

"Що стосується заборгованості із зарплати, то вона зменшується. Станом на 12 червня заборгованість в Україні загалом становить 1 млрд. 300 млн. грн., за оперативними даними", - сказала вона.

Л.ДЕНІСОВА, відзначила, що в державних підприємствах заборгованість також зменшується, і вона становить близько 80 млн. грн. "Це все підприємства, які і економічно активні, і економічно не активні підприємства, і підприємства-банкроти", - додала міністр.

За її словами заборгованість із зарплати на сьогодні існує на підприємствах, які перебувають у сфері Міністерства промислової політики. "Загалом, можна сказати, що працівники підприємств, окрім підприємств, які перебувають у сфері Міністерства промислової політики, одержують заробітну плату своєчасно", - наголосила Л.ДЕНІСОВА.

Як повідомляв УНІАН, загальна заборгованість з виплати заробітної плати на 1 травня 2009 року становила 1 млрд. 404 млн. 600 тис. грн., що на 18,5%, або 318 млн. грн., менше, ніж на 1 квітня цього року.

При цьому заборгованість на економічно активних підприємствах на 1 травня становила 935 млн. 900 тис. грн., що на 26%, або 332 млн. грн., менше, ніж на 1 квітня.