«Укрзалізниця» призначила 10 додаткових потягів до святкування Дня Конституції, повідомляє УНІАН прес-служба відомства.

Зокрема, за станом на 19 червня 2009 року призначені додаткові потяги: №220 Чернівці—Івано-Франковськ—Київ відправленням з Чернівців 29 червня о 17.05, з Івано-Франковська — о 20.15, прибуттям до Києва 30 червня о 10.00; №524/523 Луганськ—Київ—Луганськ відправленням з Луганська 25 червня о 18.19, прибуттям до Києва 26 червня о 12.09; відправленням з Києва 26 червня о 22.57, прибуттям до Луганська 27 червня о 16.47; №277 Харків—Київ відправленням з Харкова 25 червня о 20.03, прибуттям до Києва 26 червня о 04.42; №286/285 Київ—Сімферополь відправленням з Києва 26 червня о 14.17, прибуттям до Сімферополя 27 червня о 08.33; №546 Сімферополь—Харків відправленням з Сімферополя 27 червня о 11.07, прибуттям до Харкова 27 червня о 21.01; №524/523 Луганськ—Київ—Луганськ відправленням з Луганська 25 червня в 18.19, прибуттям до Києва 26 червня о 12.09; відправленням з Києва 26 червня о 22.57, прибуттям до Луганська 27 червня о 16.47; №155/156 Київ—Одеса—Київ відправленням з Києва 26 червня о 15.48, прибуттям до Одеси 26 червня о 23.38; відправленням з Одеси 27 червня о 07.02, прибуттям до Києва 27 червня о 15.00; №516 Львів—Київ відправленням зі Львова 26 червня о 02.02, прибуттям до Києва 26 червня о 11.27; №269/270 Київ—Івано-Франковськ—Чернівці відправленням з Києва 26 червня о 22.41, прибуттям до Івано-Франковська 27 червня о 13.02, прибуттям до Чернівців 27 червня о 16.59; №545/504 Харків—Сімферополь—Харків відправленням з Харкова 26 червня о 16.57, прибуттям до Сімферополя 27 червня о 02.25, відправленням з Сімферополя 27 червня о 08.30, прибуттям до Харкова о 17.46.

Крім того, в "Укрзалізниці" нагадують, що з 10 червня курсує потяг №9/10 Київ-Одеса.