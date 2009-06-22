Восени економічна ситуація в Україні може погіршитися - Тігіпко

Київ. Восени економічна ситуація в Україні може погіршитися, вважає екс-радник прем’єр-міністра, банкір Сергій ТІГІПКО.

Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV в неділю, відповідаючи на запитання, чи знаходиться українська економіка "на дні" кризи.

"Ми можемо сказати, що дно у нас буде десь місяців через три-чотири, коли ринки ЄС та США відновляться. Зараз ще не дно. і я вважаю, що восени може бути ще й гірше", - прогнозуєС.ТІГІПКО.

Водночас він наголосив, що не бачить підстав для послаблення гривні.

"Ми маємо достатньо збалансовану зовнішню торгівлю і говорити про якісь підстави для того, щоб долар посилювався, ми не можемо", - сказав банкір.

"Незбалансовані тільки платежі по газу, але в таких умовах гривня може бути стабільною", - вважає С.ТІГІПКО.