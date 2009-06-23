«Бісквіт-Шоколад» добудовує першу чергу логістичного центру

Київ. Корпорація «Бісквіт-Шоколад», один з найбільших в Україні виробників кондитерської продукції, завершує будівництво першої черги власного логістичного центру класу А під Харковом.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Логістичний центр побудований в селищі Солоніцевка (Харківська обл.). Перша черга комплексу, в створення якої корпорація «Бісквіт-Шоколад» інвестує близько 36 млн. грн., буде введена в експлуатацію в липні, друга – до кінця поточного року. Загальна вартість проекту становить близько 43 млн. грн.

Загальна площа складських приміщень - 13,5 тис. кв. м (9,2 тис. кв. м – під готову продукцію, 4,3 тис. кв. м – під сировину і матеріали), що дасть змогу зберігати одночасно до 3 тис. тонн готової продукції і до 8 тис. тонн сировини.

Комплекс оснащений сучасним стелажним устаткуванням, програмним управлінням, системами температурного і кліматичного контролю. Центр обладнаний 18 відвантажувальними доками під автомобільний транспорт і 4 – під залізничний.

Як відзначила президент корпорації Ала Коваленко, серед українських виробників кондитерських виробів логістичні комплекси такого рівня мають e своєму розпорядженні тільки компанії «Рошен» і «Конті».

Довідка УНІАН. Корпорація «Бісквіт-Шоколад» – один з найбільших в Україні виробників кондитерської продукції. Корпорація заснована в 2004 році у складі АТЗТ «Кондитерська фабрика «Харків`янка» (на ринку – з 1896 року), АТЗТ «Харківська бісквітна фабрика» (з 1935 року), ТОВ «Торговий дім «Престиж». У сферу її управління також входять ВАТ «Первухинський цукровий завод», ТОВ «Красноградський млын», ЗАТ «Агрофірма ім. Г.Сковороди», ТОВ «Агрофірма «Петропавлівка» і російська компанія ТОВ «Бісквіт-Шоколад», зареєстрована в місті Валуйки Білгородської області.

Під брендом «Бісквіт-Шоколад» випускається понад 20 груп кондитерських виробів. Чистий доход корпорації за підсумками 2008 року склав майже 590 млн. грн., чистий прибуток – 34,5 млн. грн., обсяг виплачених податків і обов`язкових платежів – 62 млн. грн., обсяг виробництва – 57,4 тис. тонн кондитерських виробів. Компанія поставляє кондитерські вироби більш ніж у 20 країн світу, питома вага експорту за підсумками минулого року – близько 30%.