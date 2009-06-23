ПЗЗ змінить маршрути деяких електричок через Київ

З 24 по 26 червня 2009 року в період з 10:20 до 15:20 приміські електропоїзди Південно-Західної залізниці (ПЗЗ) курсуватимуть по зміненому маршруту – через станцію Київ-Петрівка замість платформи Північна і станції Киев-Пасажирський.

Зокрема, ці зміни стосуються електричок № 6809 Яготин – Київ-Петрівка (замість Яготін-Північна), № 6812 Київ-Петрівка – Яготин (замість Північна-Яготин), № 6810 Борщагівка тех. – Гребінка через Київ-Петрівку (замість Київ-Пас.), № 6913 Носовка – Борщагівка тех. через Київ-Петрівку (замість Київ-Пас.), № 6915 Ніжин – Борщагівка тех. через Київ-Петрівка (замість Київ-Пас.), № 6811 Яготин – Борщагівка тех. через Київ-Петрівку (замість Київ-Пас.), № 6813 Гребінка – Київ-Петрівка (замість зупинки Північна), № 6914 Київ-Петрівка– Ніжин (замість зупинки Північна), № 6816 Борщагівка тех. – Яготин через Київ-Петрівку (замість Київ-Пас.).

Південно-Західна залізниця зазначила, що змінює маршрути курсування приміських електропоїздів у зв`язку із реконструкцією контактної мережі і закінченням демонтажу колії на перегоні Київ-Моськовський – Дарниця.

Залізничники закликають пасажирів бути уважними і звертати увагу на оголошення про зміни в розкладі руху потягів.