Дітлахам пришкільних таборів Вінниці закупили полуницю і морозиво

У Вінниці для понад трьом тисячам дітей, які відпочивають у пришкільних таборах, виділять більш як тонну полуниці та 9 тисяч порцій морозива.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в управлінні у справах ЗМІ та зв`язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Згідно з повідомленням, минулого тижня міський голова Вінниці Володимир ГРОЙСМАН під час відвідин пришкільних таборів, які працюють на території міста, почув від дітей прохання щодо фруктів та морозива.

Вже сьогодні у пришкільних таборах міста дітям роздавали найулюбленіші дитячі ласощі - морозиво та полуницю.

За словами начальника управління освіти Вінницької міської ради Володимира БУНЯКА дітям, які цього року відпочивають у пришкільних таборах, у три етапи виділять понад тонну полуниці та 9000 порцій морозива. Він також запевнив, що Вінницька міська рада намагається зробити відпочинок дітей цікавішим та яскравішим.

Як повідомляв УНІАН, у Вінниці на оздоровлення більше 3 тис. дітей в цьому році з міського бюджету виділено 1,013 млн. грн.