Воронін: Росія зняла обмеження на постачання молдавських товарів

Росія зняла всі обмеження на постачання в РФ товарів з Молдавії. Про це сьогодні на прес-конференції повідомив президент, голова парламенту Молдавії і лідер правлячої Партії комуністів Володимир Воронін, кажучи про підсумки свого робочого візиту до Москви 22 червня 2009 р. і домовленостях, досягнутих під час зустрічей з президентом Російської Федерації Дмитром Медведєвим і головою уряду Володимиром Путіним, повідомляє РБК.

В.Воронін назвав також важливою готовність російських властей почати впровадження пакету законів щодо захисту прав молдавських громадян, які працюють у Російській Федерації.

За словами молдавського лідера, у Москві обговорювалася також і тема придністровського врегулювання. Він підкреслив, що сторони підтвердили, що придністровську проблему можна вирішити у форматі переговорів "5+2" (Росія, Україна, ОБСЄ, ЄС, США, Молдавія, Придністров`я) на основі принципів суверенітету і територіальної цілісності Молдавії.